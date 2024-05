Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo deve ter alterações na escalação considerada titular para o jogo contra o Águia de Marabá, em estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (2).

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

➡️ Seus R$ 100 podem se transformar em R$ 1300 se o São Paulo vencer a Copa do Brasil: aposte no título do Tricolor!

A começar pelos lesionados, o defensor Welington e o meio-campista Pablo Maia são ausências confirmadas. O lateral realizou exames de imagem, que diagnosticaram uma contusão ligamentar no tornozelo direito, sofrida durante empate com o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Zubeldía mesclará escalação do São Paulo para Copa do Brasil (Foto: Divulgação / São Paulo)

O volante passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Por ser uma lesão grave, existe a possibilidade de Pablo Maia perder o restante da temporada.

Além dos contundidos, o técnico Luis Zubeldía revelou que precisa fazer escolhas na escalação do São Paulo e terá a necessidade de poupar alguns jogadores para o jogo da Copa do Brasil. James Rodríguez, por exemplo, acabou preservado e não viajou com a delegação.

– É provável que tenha rotação, tenho que descansar alguns jogadores que vêm com desgaste importante de viagem e jogos. É momento de rodar a equipe para poder jogar quinta em boa condição, domingo também em boa condição e depois no jogo da Libertadores – disse o treinador, depois do clássico com o Palmeiras.

Uma possível escalação do São Paulo para jogo contra o Água de Marabá, pela Copa do Brasil, tem: Jandrei; Moreira, Diego Costa (Ferraresi), Alan Franco (Arboleda) e Michel Araújo; Bobadilla, Luiz Gustavo e Galoppo; Ferreirinha, Erick e André Silva.

O Tricolor entra em campo às 19h30, no Mangueirão, pela ida da terceira fase do torneio nacional.