Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:31 • São Paulo (SP)

O São Paulo vive fase de ascensão no Brasileirão, já são quatro vitórias seguidas no campeonato e uma semana um pouco mais leve para que o técnico Luís Zubeldía possa trabalhar melhor seus comandados. Isso porque o Tricolor entra em campo apenas na quinta-feira (11), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, e descansa no final de semana.

O Tricolor já entrou no G4 e, com 27 pontos, tem apenas quatro a menos que o líder Flamengo. Na 16ª rodada da competição, o time tentará sua quinta vitória seguida, tentando se aproveitar também da má fase do Galo, que não vence há três rodadas.

Para este confronto, inclusive, o Tricolor terá reforços importantes: o técnico argentino e os atacantes Calleri e Ferreirinha, que cumpriram suspensão na vitória contra o RB Bragantino na última rodada, retornam. Além deles, o goleiro Rafael e o zagueiro Ferraresi, que estavam na disputa da Copa América com Brasil e Venezuela, respectivamente, devem ficar à disposição da comissão técnica.

Caso a volta da dupla seja confirmada, Rafael deve retomar o posto de titular na meta tricolor. Durante o período que esteve fora, Jandrei assumiu a vaga, mas foi fortemente criticado por parte da torcida. Já Ferraresi vinha sendo reserva, já que a dupla de zaga titular de Zubeldía é formada por Arboleda e Alan Franco.