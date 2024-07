(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 09:32 • São Paulo (SP)

O São Paulo vem mostrando seu poder de reação no Brasileirão e já está no G4, com 27 pontos. A boa notícia é que o time, para seguir firma na caça ao líder, ainda pode contar com dois reforços para o jogo contra o Atlético-MG, na quinta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV. Trata-se do goleiro Rafael e do zagueiro Ferraresi.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A dupla estava na disputa da Copa América com Brasil e Venezuela, respectivamente, mas as seleções foram eliminadas nas quartas de final. Enquanto a Seleção Brasileira caiu diante da Uruguaia, a Venezuelana perdeu para a Canadense.

+ Contratações do São Paulo em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

O elenco tricolor se representa na manhã desta segunda-feira (8) após ganhar o domingo de folga. Na última rodada, no sábado à noite, os comandados de Luís Zubeldía venceram o RB Bragantino por 2 a 0, no Morumbis, engatando a quarta vitória seguida no Nacional.

Caso a volta da dupla seja confirmada, Rafael deve retomar o posto de titular na meta tricolor. Durante o período que esteve fora, Jandrei assumiu a vaga, mas foi fortemente criticado por parte da torcida. Já Ferraresi vinha sendo reserva, já que a dupla de zaga titular de Zubeldía é formada por Arboleda e Alan Franco.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!