Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Com uma semana mais tranquila na tabela do Brasileirão, o elenco do São Paulo ganhou o final de semana de folga e volta aos treinamentos na segunda-feira, quando se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (17), no Morumbis, às 20h, pela 17ª rodada.

O time de Luís Zubeldía, apesar da derrota para o Atlético-MG na última rodada da competição, vive fase de ascensão no Nacional, já que, antes, vinha de quatro vitórias seguidas. A sequência positiva levou a equipe para as primeiras posições da tabela de classificação, agora, no G6.

Diante do Tricolor Gaúcho, o São Paulo terá dois desfalques certos: o zagueiro Alan Franco, expulso contra o Galo, e o volante Luiz Gustavo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Por outro lado, o zagueiro Ferraresi, que voltou aos treinos depois de disputar a Copa América com a Venezuela, fica à disposição e deve ser utilizado pelo técnico argentino.

Até aqui, o Tricolor venceu oito jogos, empatou três e perdeu cinco, além de ter marcado 25 gols e sofrido 18. Atualmente, é o sexto colocado com 27 pontos.