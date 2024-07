Em boa fase, Igor Vinícius espera por retorno de Rafinha para revezamento no São Paulo

(Foto: Divulgação/São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 01/07/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

O lateral-direito Igor Vinícius, atualmente titular do time do São Paulo na posição, diz que vive sua melhor fase no clube. Em 2023, o jogador teve um ano difícil. Com lesão no púbis, passou por duas cirurgias, mas está recuperado, em alta e na torcida para que Rafinha retorne logo aos gramados, principalmente, pelo calendário do futebol brasileiro ser tão apertado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Acho que bati meu recorde de partidas no primeiro semestre. Estou feliz depois de um ano difícil que eu tive. Rafinha está voltando agora, está treinando com a gente, espero que possa retornar para revezarmos, já que é muito difícil jogar todas as partidas - disse Igor Vinícius.

O jogador está tendo boa regularidade nesta temporada, e já tem a confiança do técnico Luis Zubeldía. Segundo o próprio atleta, é posível que esteja em sua melhor fase no clube.

- Estou muito feliz, é um momento muito legal meu aqui no clube, talvez o melhor, principalmente depois de tudo que passei. Agora é manter o nível, a concentração nas partida, pois estamos na metade da temporada ainda e, até o final, tem bastante coisa para acontecer - completou o jogador.

O São Paulo engatou sua segunda vitória seguida no Brasileirão, e tem 21 pontos, seis a menos que o atual líder Flamengo. O time volta a campo pela 14ª roada do Brasileirão para encarar o Athletico, na quarta-feira (3), na Ligga Arena.