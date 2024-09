Carlos Belmonte durante entrevista no Morumbi (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 22:46 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), Botafogo e São Paulo disputam o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No Nilton Santos, antes da bola rolar, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, deu uma declaração polêmica.

Em entrevista para a ESPN Brasil, o dirigente do tricolor paulista mostrou confiança na equipe do técnico Zubeldía. O técnico argentino fez uma aposta para o duelo desta quarta: escalou o jovem atacante William Gomes, autor do gol na última partida do tricolor, no lugar do experiente Luciano.

Em entrevista a ESPN Brasil, Carlos Belmonte cravou o triunfo do tricolor e garantiu a classificação para a próxima fase da maior competição de clubes da América do Sul.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A gente está confiante. Vamos à semifinal da Libertadores! - Afirmou o dirigente do clube paulista

Na manhã desta quarta-feira, um avião sobrevoou a orla do Rio de Janeiro com uma provocação da torcida do São Paulo ao Botafogo."Tradição não se compra. Nós somos o São Paulo Futebol Clube''.