Torcedores São Paulo provocam Botafogo com faixa em avião: 'Tradição não se compra'. (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 17:52 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (18), um avião sobrevoou a orla do Rio de Janeiro com uma provocação da torcida do São Paulo ao Botafogo. Nesta noite, os times se enfrentam em as vésperas do confronto pelas quartas de final da Copa Libertadores.

A faixa, com as cores e o escudo do clube paulista, levava a frase "Tradição não se compra. Nós somos o São Paulo Futebol Clube''. Além disso, apresentava o desenho des três troféus da Libertadores, em alusão às conquistas do tricolor na competição

A praia de Copacabana, um dos locais por onde a faixa passou, é um reduto de encontro tradicional de torcedores visitantes. Nesta semana, o Rio de Janeiro será palco do encontro de grandes torcidas do futebol sul-americano.

Além do São Paulo, Atlético Mineiro, que enfrenta o Fluminense hoje (18) às 19h no Maracanã, e Peñarol, adversário do Flamengo amanhã (19), estão com suas torcidas na Cidade Maravilhosa.

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ),