Os meias João Palmberg e Lucas Moura (Foto: Divulgação/4ComM)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 13:44 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Lucas Moura se encontrou com uma das promessas recentes do São Paulo, o meio-campista João Palmberg, que inclusive foi capitão e destaque na campanha do time na Copinha deste ano.

Ambos viveram e moraram no CFA Laudo Natel, em Cotia. Palmberg é um dos maiores destaques do Tricolor desta geração. O jovem da base tricolor já despertou interesses de times da Série A e MSL, e se inspira em Lucas Moura para traçar uma carreira de sucesso no futebol.

- Quando cheguei no São Paulo foi coisa de outro mundo, estrutura fora do padrão - disse o o jogador de 20 anos, que na Copinha fez dois gols e deu uma assistência. João Palmberg usou a camisa 7 por ter Lucas Moura como inspiração dentro de campo.

Depois de fazer carreira na Europa durante quase 11 anos, Lucas retornou ao São Paulo em agosto do ano passado e foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil do ano passado. Em 2024, ele também faturou a Supercopa do Brasil, o que faz o meia inspirar ainda mais as joias da base tricolor.

- A estrutura que o São Paulo tem em Cotia é referência no Brasil, até mesmo para o profissional. Até preciso fazer uma visita lá, faz tempo que não vou. Fico feliz de hoje poder dar exemplo para a garotada como também tive referências quando subi, como Rogério Ceni, Fernandão… – completou Lucas Moura.

Formado em Cotia, Lucas é uma das principais revelações do Tricolor neste século. Em 2012 foi campeão da Sul-Americana antes de se transferir para o PSG.

