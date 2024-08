Decisivo em mata-matas, Luciano terá mais uma chance de se destacar pelo São Paulo

Foto: Rubens Chiri / São Paulo







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/08/2024 - 14:35 • São Paulo (SP)

Agora vale a vaga, e ele estará lá mais uma vez. O atacante Luciano, do São Paulo, tem números em decisões que fazem a torcida tricolor ficar ainda mais confiante quando o assunto é mata-mata. Isso porque o camisa 10 não costuma passar em branco e, diante do Goiás, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador tem a missão de ajudar o time a avançar no torneio.

O Tricolor largou em vantagem contra o Esmeraldino, abriu 2 a 0 - gols de Luciano e Calleri -, e agora pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final. Luciano, que é praticamente rosto garantido no ataque tricolor, já disputou 48 jogos de mata-mata, finais ou duelos eliminatórios pelo clube paulista, e balançou as redes 19 vezes. Portanto, pode desequilibrar nesta quinta-feira (8), às 20h, no Serrinha.

Além do bom retrospecto em jogos do São Paulo, Luciano ainda é o maior goleador do time nesta temporada, com 13 gols. Ele, aliás, é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, com 80 tentos, atrás apenas de Luis Fabiano, com 212, e Rogério Ceni, com 112.

Das 80 vezes em que Luciano foi às redes, 23 delas abriram o placar, 36 colocaram o time na frente do placar e 18 foram com o time perdendo.

Jogos de mata-mata em que Luciano marcou

Copa do Brasil 2024 - São Paulo 2 x 0 Goiás

Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo 2 x 0

San Lorenzo Copa do Brasil 2023 - Corinthians 2 x 1

São Paulo Copa do Brasil 2023 - Sport 0 x 2 São Paulo

Copa Sul-Americana 2022 - Atlético-GO 3 x 1

São Paulo Copa do Brasil 2022 - América-MG 2 x 2 São Paulo (dois gols)

Copa do Brasil 2022 - São Paulo 1 x 0 América-MG

Copa do Brasil 2022 - Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Copa Sul-Americana 2022 - São Paulo 4 x 1 Universidad Católica

Copa Sul-Americana 2022 - Universidad Católica 2 x 4 São Paulo (dois gols)

Copa do Brasil 2021 - São Paulo 9 x 1 Quatro de Julho (dois gols)

Paulistão 2021 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Paulistão 2021 - São Paulo 4 x 0 Mirassol

Copa do Brasil 2021 - São Paulo 3 x 0 Flamengo (dois gols)

Copa do Brasil 2021 - Fortaleza 3 x 3 São Paulo