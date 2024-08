Calleri supera Lucas e alcança nova marca pelo São Paulo em 2024

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 08:26 • São Paulo (SP)

O atacante Calleri foi o autor do gol que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Flamengo, por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão. Com isso, o jogador superou Lucas Moura e se tornou o jogador tricolor com mais participação em gols do time em 2024.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agora, o argentino, que é uma das principais peças do time de Luís Zubeldía, tem 16 participações em gols, em 34 partidas disputadas nesta temporada, marcando 12 tentos até aqui, além de ter distribuído quatro assistências.

Os números de bolas na rede do atacante o levam à vice-artilharia do time, atrás apenas de Luciano, com 13 gols no ano. Na sequência vêm Lucas Moura, com nove, e Ferreira, com oito.

Apenas no quesito assistências, os líderes do time são Lucas Moura, com cinco, Calleri e Igor Vinícius, com quatro, e Ferreira, Erick e Rato, com três.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O próximo desafio do Tricolor é contra o Goiás, na quinta-feira (8), às 20h, no Serrinha, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro embate, vitória do Tricolor por 2 a 0, que agora pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas de final do torneio nacional.