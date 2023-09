Outra boa evolução foi a de David. Há um mês, após a partida contra o Atlético-MG no Morumbi, o jogador deixou o estádio portando muletas. De acordo com o diagnóstico, foi constatado um edema ósseo no joelho direito e um problema de ligamento no tornozelo. Porém, surpreendendo a todos com a rápida recuperação, voltou a treinar e pode estar disponível para as decisões.