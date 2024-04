Carpini foi demitido do cargo de treinador do São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 14:38 • São Paulo (SP)

Thiago Carpini não resistiu à sequência negativa de resultados e foi desligado do comando técnico do São Paulo. A diretoria do clube demitiu o treinador de 39 anos após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão.

Agora, a direção tricolor procura um substituto no mercado. A preferência é por um treinador estrangeiro, e nomes como Felipão, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, à princípio, estão descartados. Assim, o Lance! separou cinco técnicos que podem assumir o comando do São Paulo. Confira!

CRESPO

Técnico responsável por tirar o São Paulo da fila de títulos, Crespo trabalhou no clube em 2021 e conquistou o Paulistão sobre o rival Palmeiras. Ele foi demitido após resultados negativos no Brasileirão, e parte da torcida tricolor não concordou com a saída.

Hoje, Crespo comanda o Al Ain, dos Emirados Árabes, está bem estabelecido no clube e tem chance de renovar seu contrato para seguir no comando da equipe.

Crespo dirigiu o São Paulo em 2021 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

DOMÈNEC TORRENT

Livre no mercado, Domenèc apareceu entre os nomes especulados para substituir Thiago Carpini no São Paulo. O técnico espanhol era auxiliar de Pep Guardiola e, na função, trabalhou em Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

O profissional teve passagem pelo Flamengo, em 2020, mas deixou o clube após goleadas sofridas no Brasileirão. Depois, ele trabalhou no Galatasaray.

Domenèc possui experiência no futebol brasileiro (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

JOSÉ MOURINHO

Campeão da Champions League com o Porto (2004) e Inter de Milão (2010), José Mourinho é um principais técnicos do futebol mundial. Extremamente vitorioso, o treinador acumula passagens por Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham, este o único clube onde não conquistou títulos.

Além disso, o português possui Jorge Mendes como empresário, o mesmo profissional que cuida da gestão da carreira de James Rodríguez. Atualmente, Mourinho está livre no mercado após deixar o comando da Roma.

Mourinho está livre no mercado após deixar o comando técnico da Roma (Foto: IMAGO / Gruppo LiveMedia)

CARLOS CARVALHAL

Atualmente sem clube, Caravalhal realizou seu último trabalho na Grécia, onde comandou o Olympiacos. Com vasta experiência no futebol europeu, o treinador já comandou equipes nas principais ligas do mundo, como Premier League, La Liga e Campeonato Português.

Seu principal trabalho foi à frente do comando técnico do Braga. Na ocasião, o técnico dirigiu o time em 104 partidas, venceu 58 jogos e conquistou o título da Taça de Portugal, na temporada 2020/21.

Carlos Carvalhal é um dos cotados para assumir o São Paulo (Foto: Divulgação / Al Wahda)

RAFA BENÍTEZ

O técnico espanhol está livre no mercado após deixar o comando do Celta de Vigo, da Espanha. Com 64 anos, o profissional treinou o Liverpool por mais de 300 partidas, além das passagens por Real Madrid, Chelsea e Napoli.

Benítez é mais um da lista com vasta experiência no futebol internacional e possuí no currículo títulos da Liga dos Campeões, Liga Europa, Mundial de clubes e Copa da Inglaterra.

Rafa Benítez venceu a Liga dos Campeões pelo Liverpool (Foto: AFP)