São Paulo se classifica na Copa do Brasil e na Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 18:55 • São Paulo (SP)

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Nas últimas semanas, o Tricolor enfrentou o Nacional - URU e o Goiás pelas competições e avançou a fase. A equipe de Zubeldía fez três contratações e teve gastos menores do que gigantes que caíram na etapa.

Entre os grandes times que caíram na etapa das oitavas de final estão Botafogo e Palmeiras, pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Ambos os clubes tiveram históricos de contratações milionárias nessa segunda fase da janela de transferências. O clube carioca investiu em torno de R$ 200 milhões de reais, já o Verdão aproximadamente R$ 100 milhões.

Em destaque para a contratação de Thiago Almada, pelo Fogão, que foi considerada a contratação mais cara do futebol brasileiro, por R$ 137,4 milhões

Em contrapartida, o São Paulo investiu em dois jogadores para a segunda parte do semestre e teve um gasto de R$ 27,7 milhões até então. Entre os reforços estão:

Marcos Antônio ( Volante)

Ruan Tressoldi (Zagueiro)

Sequência do São Paulo

A próxima partida do São Paulo será neste domingo (25). O Tricolor irá receber o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 18h30. O time de Zubeldía ocupa a sexta posição na tabela com 38 pontos.

Pela Copa do Brasil, o adversário será o Atlético-MG, e o jogo de ida das quartas de final está marcado para a próxima quarta-feira (28), no Morumbis.

Pela Libertadores, o São Paulo enfrentará o Botafogo em setembro (18/09) e terá a decisão do jogo de volta em casa.