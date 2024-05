Com possível retorno de Lucas, Zubeldía define São Paulo; veja provável escalação

Lucas está afastado desde o dia 4 de abril (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 17:28 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Fluminense nesta segunda-feira (13), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que pode marcar a estreia do meio-campista Lucas Moura sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

O jogador está sem atuar desde o dia 4 de abril, quando lesionou a coxa esquerda contra o Talleres, na Argentina, pela estreia do Tricolor na Libertadores. No período, ele foi ausência em nove partidas e viu a diretoria do clube modificar o treinador da equipe, com a demissão de Thiago Carpini e a chegada de Zubeldía.

Lucas retornou às atividades com o restante do elenco na última semana. No entanto, o clube não divulgou imagens do atleta no treinamento de domingo (12), que encerrou a preparação do time para o duelo, e o camisa 7 segue como dúvida.

Caso o meia não esteja à disposição contra o Fluminense, a tendência é que ele retorne no meio de semana, contra o Barcelona de Guayaquil, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Portanto, a provável escalação do São Paulo para a partida tem: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo (Lucas); Ferreira, Luciano e André Silva.

Contra o Fluminense, o Tricolor Paulista busca vencer sua primeira partida em casa na atual edição do Brasileirão. Até o momento, a equipe acumula um empate, contra o Palmeiras, e uma derrota, para o Fortaleza. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis.

