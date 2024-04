Tricolor foi batido fora de casa (Foto: Divulgação / Conmebol)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 04/04/2024 - 23:02 • Córdoba (ARG)

O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 para o Talleres nesta quinta-feira (4), em estreia na fase de grupos da Libertadores. A partida disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, ficou marcada por muitas lesões no lado tricolor e a primeira titularidade de James Rodríguez na temporada. Rubén Botta, Ruíz Rodríguez e Luciano marcaram os gols.

Com o resultado, o São Paulo fica na lanterna do Grupo B, enquanto o Talleres lidera a chave. Barcelona (EQU) e Cobresal têm um ponto cada.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo era equilibrado, mas o time paulista perdeu três jogadores por contusões, e Thiago Carpini precisou tomar decisão difícil: ele escolheu ficar com um atleta a menos na reta final do primeiro tempo para não perder todas as pausas de substituições. No período, o São Paulo sofreu o gol do Talleres, marcado por Ruíz Rodríguez.

Na etapa complementar, a equipe de Carpini voltou mais ofensiva e sofreu gol após lançamento do goleiro e arrancada de Rubén Botta, sozinho no ataque. Titular, James Rodríguez fez jogo apagado e foi substituído. Luciano entrou em sua vaga e diminuiu o placar.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira (10), contra o Cobresal (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Talleres x São Paulo

Libertadores - Fase de grupos - Primeira rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de março de 2024, às 21h (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

🟨 Arbitragem: Alexis Herrera (VEN - árbitro); Jorge Urrego (VEN - assistente) e Tulio Moreno (VEN - assistente); Juan Soto (VEN - VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

🇦🇷 TALLERES

Guido Herrera; Gastón Benavides, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodriguez e Miguel Navarro; Camilo Portilla, Ortegoza e Marcos Portillo; Rúben Bota, Ramón Sosa e Federico Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

🇾🇪 SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez, Wellington Rato e Lucas Moura; André Silva. Técnico: Thiago Carpini.