Com hat-trick de Gustavo Santana, São Paulo goleia o Operário-PR e avança na Copinha
Tricolor faz 3 a 1 em Sorocaba e agora vai enfrentar o RB Bragantino na próxima fase
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo segue com 100% de aproveitamento e é mais um time classificado para as oitavas de final da Copinha. Na noite desta quinta-feira (15), em Sorocaba, o Tricolor, atual campeão da competição, venceu o Operário-PR por 5 a 1, de virada e com hat-trick, e agora vai enfrentar o RB Bragantino nas oitavas de final da principal competição de base do país. Kayo abriu o placar para o time paranaense, enquanto Renan, Gustavo Santana (três vezes) e Matheus Menezes viraram o placar.
São Paulo é alvo de inquérito por problemas de acessibilidade no Morumbis
São Paulo
Ministério Público abre inquérito civil para investigar possível gestão temerária no São Paulo
São Paulo
São Paulo terá reencontro com torcida às vésperas de dia histórico e com pressão
São Paulo
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Como foi o jogo?
Um primeiro tempo muito movimentado, com direito a três gols, cartões amarelos e até uma expulsão do lado do Operário. Assim, as equipes entraram em campo com vontade de permanecer no principal torneio de base do Brasil. Nos primeiros minutos, até que uma partida sem grandes lances de perigo.
A primeira grande chance mesmo resultou em gol. Aos 22 minutos, após boa jogada trabalhada pelo Operário. Jhow driblou Isac e fez o passe na medida para Rafael Nadal, que serviu Kayo para finalizar no canto direito baixo de João Pedro. O jogo seguia e o Fantasma quase ampliou o marcador quando Lohan, livre na área, não consegue finalizar com eficiência.
Apesar dos sustos, o Tricolor acordou e equilibrou o duelo com direito a uma virada relâmpago. Aos 36, Djhordney finalizou forte de fora da área, Paulo espalmou e viu Renan pegar a sobra para igualar o placar. No lance seguinte, aos 38, a virada veio com Gustavo Santana. Tetê avançou em velocidade pela esquerda, saiu da marcação e cruzou para o camisa 11 cabecear para o fundo das redes.
Antes de o a primeira etapa chegar ao fim, Lohan, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. O jogador cometeu falta dura em Matheus Ferreira no meio-campo e foi para o vestiário mais cedo.
Na etapa final, o Tricolor não demorou a ampliar o marcador. Após escanteio curto na área, Osório cabeceou e viu o goleiro Paulo salvar com uma bela defesa. Na sobra, no entanto, Matheus Menezes não desperdiçou e apenas empurrou para o fundo do gol.
O Operário não desistia e, aos 9, na tentativa de diminuir o placar negativo, Jhow cobrou falta por cima da barreira e a bola carimbou a trave esquerda de João Pedro. E, aos 30, Lucyan cruzou a bola na cabeça de Gustavo Santana, que cabeceou firme para fazer o quarto gol do São Paulo e fazer o placar virar goleada. Mas ainda dava tempo de um hat-trick do garoto para dar números finais ao placar: aos 37, Guilherme Reis cruzou na pequena área e o camisa 11, de peixinho, fez o quinto do São Paulo.
✅Ficha técnica
SÃO PAULO 5 X 1 OPERÁRIO-PR
3ª FASE DA COPINHA
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)
🥅 Gols: Kayo (22'/1°T) (0x1), Renan (36'/1°T) (1x1), Gustavo Santana (38'/1°T) (2x1), Matheus Menezes (4'/2°T) (3x1), Gustavo Santana (30'/2°T) (4x1) e Gustavo Santana (37'/2°T) (5x1)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Ferreira, Djhordney, Osório, Vinícius Pedra e Allan Barcellos (técnico) (SAO); Lohan, Kayo (OPE)
🟥 Cartões vermelhos: Lohan e Rafael Bondim (auxiliar) (OPE)
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: João Pedro, Isac, Osório, Matheus Ferreira, Tetê, Djhordney, Gustavo Santana, Felipe, Lucyan, Renan, Matheus Menezes. (Técnico: Allan Barcellos)
OPERÁRIO-PR: Paulo, Anthony, Léo Borges, Deodato, Lohan, Miguel, Japa, Kayo, Nadal, Dyego, Jhow. (Técnico: Thiago Schumacher)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias