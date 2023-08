> VIRADAS NO MATA-MATA

Jogos de mata-mata, como na Sul-Americana e na Copa do Brasil, geralmente colocam as equipes no seu limite técnico, tático, mas acima de tudo, mental. Neste teste, o São Paulo passou com louvor, após reverter os placares diante de San Lorenzo (ARG) e Corinthians.



Mais do que isso: o time se classificou, em ambas as ocasiões, com boas atuações, pressionando os adversários e criando chances claras de gol em cada um dos jogos.