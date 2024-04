Técnico Thiago Carpini (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 00:22 • Córdoba (ARG)

O São Paulo perdeu para o Talleres pela estreia na Libertadores e, na reta final do primeiro tempo, o técnico Thiago Carpini perdeu Wellington Rato por lesão. Ele já tinha feito duas substituições anteriores, também por contusões. Se trocasse o terceiro, não poderia mais mexer no time na segunda etapa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

De acordo com avaliação do treinador, a decisão de não efetuar a substituição e, consequentemente, ficar com um a menos em campo foi acertada. Ele revelou que os próprios jogadores pediram para que a troca não fosse efetuada. No período, o Tricolor sofreu gol do time adversário.

- Eu troquei seis minutos dos acréscimos por 45 mais os acréscimos do segundo (tempo). Trocamos seis (minutos) por 50. É uma tomada de decisão rápida, difícil. A gente sabe que jogar na casa do Talleres com um jogador a menos... a gente correu risco. Corremos o risco por seis minutos em vez de 45 do segundo tempo. Sabemos que tínhamos jogadores que não suportariam 90 minutos. Precisávamos guardar para eles. Acho que foi uma decisão acertada. Se tivéssemos tomado essa decisão e nada tivesse acontecido, talvez não teria nada disso. Os próprios atletas pediram para que não fizesse (a substituição) - explicou Thiago Carpini.

➡️ Assista aos melhores momentos de Talleres 2 x 1 São Paulo

Carpini colocou Erick na vaga de Rato no intervalo do confronto do São Paulo contra o Talleres. Com isso, o Tricolor não utilizou a terceira pausa e ficou possibilitado de mexer mais duas vezes (em uma parada) na segunda etapa.

Durante o segundo tempo, o treinador promoveu as entradas de Galoppo e Luciano, que tiveram bom rendimento. O camisa 10, inclusive, diminuiu o placar em favor do São Paulo diante do Talleres.

Carpini não usou substituição no primeiro tempo do São Paulo para não perder trocas na segunda etapa (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Tricolor volta a jogar na próxima quarta-feira (10), contra o Cobresal (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.