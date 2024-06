Calleri marca e atinge recorde pelo São Paulo no Brasileirão

Copiar Link

02/06/2024

Calleri aproveitou bela jogada coletiva e marcou de cabeça o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo (2), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o atacante argentino chegou aos 37 tentos anotados e se transformou no maior artilheiro estrangeiro do Tricolor na competição. Na temporada, Calleri é o líder da equipe em participações em gols, com 10, e vice-artilheiro do time, atrás apenas de Luciano.

Aos 5 minutos de jogo, Lucas arrancou pelo meio de campo, driblou dois adversários e contou com um desvio na zaga para abrir o placar para o São Paulo, que jogou toda a segunda etapa em vantagem numérica após Marlon receber cartão vermelho por acertar o tornozelo de Calleri com as travas da chuteira.

No início do segundo tempo, Calleri marcou de cabeça e deu números finais ao duelo. Com o resultado, o Tricolor segue invicto sob comando de Zubeldía e entra no G4 do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo volta a campo apenas no dia 13 de junho. Após a Data Fifa, a equipe paulista encara o Internacional, fora de casa, às 20h (de Brasília).

