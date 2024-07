Calleri lamenta chances perdidas pelo São Paulo, mas comemora vantagem na Copa do Brasil: ‘Dava para fazer mais’

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 31/07/2024 - 00:06 • São Paulo (SP)

O São Paulo conseguiu vencer o Goiás por 2 a 0, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e, agora, vai para a volta podendo perder por até um gol de diferença que ainda avança na competição nacional. Apesar do bom resultado, o atacante Calleri, autor do segundo gol tricolor, acredita que o time poderia ter conquistado um placar mais elástico.

- É sempre bom tentar fazer gols e ganhar de sete, oito, mas hoje não conseguimos fazer mais gols. Foi importante a vantagem que construímos contra o Goiás e, pelo que a gente fez no segundo tempo, dava para fazer mais gols, não deu, temos que melhorar neste sentido para não continuar perdendo chances, mas faz parte - disse o argentino.

O Tricolor jogou com um homem a mais durante todo o segundo tempo, e foi justamente nesta etaque que Luciano e Calleri balançaram as redes em casa. O argentino, inclusive, chegou a marcar mais um, mas estava em posição irregular e teve seu gol anulado.

- Às vezes a bola vai entrar e às vezes não. O importante é que o São Paulo ganhou e vai com vantagem para tentar avançar para as quartas de final - completou Calleri.

A partida de volta da Copa do Brasil está marcada para o dia 8 de agosto, às 20h, no Serrinha. Antes, pelo Brasileirão, o São Paulo vai encarar o Flamengo, neste sábado (3), no Morumbis, às 21h30, pela 21ª rodada. O time é o sexto colocado, com 32 pontos, e não vence há três rodadas.