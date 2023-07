Pensando no jogo de volta da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve poupar alguns titulares para o duelo. Alan Franco, Luciano e Calleri, que saíram com dores no intervalo do clássico, ficaram no REFFIS Plus e não jogam. Quem deve ser a novidade entre os relacionados é Alexandre Pato, que pode fazer sua reestreia no Tricolor.