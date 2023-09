No primeiro jogo válido pela final da Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu a vantagem para resolver no Morumbi. Com gol de Calleri, domínio e destaques individuais, o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora, no domingo (24), vai em busca do título inédito. Veja as notas individuais de cada jogador!