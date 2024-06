Atuação de Jandrei liga sinal de alerta no São Paulo para sequência no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo voltou a vencer após quatro partidas no Campeonato Brasileiro, mas a atuação de Jandrei ligou um sinal de alerta na comissão técnica de Luis Zubeldía. Substituto de Rafael, convocado para a Seleção Brasileira, o goleiro falhou na reposição de bola em lance que resultou no gol de Arthur Caike para o Criciúma.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Titular nas última cinco partidas da equipe na competição, Jandrei sofreu oito gols no período, quatro deles na derrota para o Vasco, em São Januário, na rodada passada.

Autor do gol que abriu o placar no Morumbis, Alisson saiu em defesa do goleiro, que será titular no duelo contra o Bahia, que marca o reencontro do São Paulo com o ídolo Rogério Ceni.

- Nosso grupo é deste jeito: quando está vencendo, vamos comemorar, quando perder, vamos discutir e apoiar. É para o bem do clube. Vamos evoluindo juntos, o grupo é uma família e nos reunimos sempre para melhorar - afirmou.

Jandrei falhou no gol do Criciúma (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Parte do grupo que busca o décimo título de Copa América, Rafael pode perder mais quatro partidas pelo São Paulo, isso se a Seleção Brasileira chegar à final do torneio continental, disputada no dia 14 de julho.

Com o triunfo por 2 a 0, o Tricolor volta a vencer após quatro partidas no Brasileirão e salta para a sétima colocação, com 18 pontos conquistados. No próximo domingo, o time comandado por Zubeldía enfrenta o Bahia, às 16h (de Brasília), no Morumbis.