- No último ano, na Grécia, joguei muito mais jogos, estive melhor. Estou pronto para ajudar de qualquer jeito, mas quero jogar sempre, para isso tenho que me preparar para poder treinar. Vou no dia a dia. Eu acho que o plano de tudo isso quem tem é o clube. Não sei como vamos fazer com isso, estou preparado, estava treinando. Mas preciso de ritmo de treino. Vou no dia a dia, falta ainda um pouquinho - explicou James.