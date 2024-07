Athletico x São Paulo: qual é o histórico do confronto?

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 02/07/2024 - 05:50 • São Paulo (SP)

O São Paulo tentar manter o embalo no Brasileirão nesta 14ª rodada, quando vai a Curitiba encarar o Athletico, na Ligga Arena. O duelo está marcado para esta quarta-feira (3), às 21h30. Apenas um ponto separa os dois times na classificação, portanto, uma vitória pode mudar a parte de cima da tabela. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Athletico e São Paulo

Os dois times já se enfrentaram em 69 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao Furacão: foram 24, contra 21 e outros 24 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 59, e o time paulista também tem números melhores: 21 vitórias, 19 derrotas e 19 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate por 1 a 1 na casa do Athletico.

Tricolor terá baixa no ataque

O técnico Luís Zubeldía terá de mexer na equipe que vai enfrentar o Furacão. O atacante Luciano, autor de um dos gols na vitória do Tricolor sobre o Bahia na última rodada, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de embate.

