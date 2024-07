(Foto: Reprodução/ São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

O lateral Welington, do São Paulo, está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Isso porque o jogador e o clube paulista há meses tentam um acordo para renovação de vínculo, mas ainda sem sucesso. O atual contrato do atleta vai até 31 de dezembro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Dessa forma, a atual situação indica que o lateral, revelado pelo clube, permaneça apenas até o final desta temporada. O que impede o acordo é o valor pedido pelo atleta, que não estão no orçamento do Tricolor neste momento. O São Paulo detém 100% dos direitos econômicos do jogador, mas pode perdê-lo de graça.

Welington é Cria de Cotia e chegou com apenas 13 anos nas categorias de base do clube. No Tricolor, ele é o atual titular na lateral-esquerda, participando de 11 dos 13 jogos da equipe neste Brasileirão.

Caso não renove seu vínculo com o São Paulo, em janeiro de 2025 o jogador deverá se transferir para outro clube. O clube paulista busca por um novo nome da posição, já que Patryck, de 21 anos, ainda é visto como inexperiente para a vaga.