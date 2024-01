Por outro lado, a situação do ataque não é das mais urgentes, embora também seja observada com atenção. Desde que Calleri passou por cirurgia no tornozelo direito, em outubro do último ano, nenhum dos atacantes do elenco foi capaz de substituir o ídolo no comando do ataque. Jogadores como David, Erison e Juan receberam oportunidades, mas não corresponderam - os dois primeiros, inclusive, já foram dispensados pelo clube.