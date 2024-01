Para mim é um prazer voltar para o meu país depois de tanto tempo fora e poder jogar uma primeira divisão, foi isso também que me motivou. Não foi uma decisão fácil essa transição, de Europa, de voltar ao Brasil. Mas junto com a minha família, topamos esse desafio, que o São Paulo me possibilitou, abrindo as portas de um clube tão grande, fazer parte desse elenco vitorioso. Com toda essa minha experiência, sempre fui um jogador que gostou de potencializar meus companheiros. Sem dúvida, esse vai ser um dos meus principais pontos aqui, ajudá-los da melhor forma possível para que possam render ainda mais - finalizou Luiz Gustavo