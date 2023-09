A primeira partida da decisão aconteceu no Estádio do Morumbi para um público de 67.759 pessoas que viram o São Paulo ir para cima em busca de um resultado positivo em casa, mas perdendo muitas oportunidades que levou o primeiro tempo a acabar empatado. Então, veio a segunda etapa e o Tricolor novamente pressionando o adversário que logo aos 4 minutos tomou o gol que viria a dar o título ao São Paulo. O responsável pela festa no Morumbi foi Mário Tilico que após cabeçada de Bernardo no travessão e voleio de Müller, a bola parou nos pés do atacante que fez 1 a 0 pro Tricolor. Para a segunda e decisiva partida no dia 09 de junho de 1991, o Tricolor tinha a vantagem do jogo anterior e mesmo assim foi quem teve as melhores chances ao decorrer do confronto que terminou sem gols. Com esse resultado, o São Paulo se sagrou Tricampeão Brasileiro, os títulos anteriores tinham sido conquistados em 1977, 1986 e, agora, 1991.