O São Paulo chegou aos 42 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (2), em partida disputada no estádio do Morumbi. O técnico Dorival Júnior concede coletiva de imprensa após a vitória, e o Lance! transmite ao vivo. Assista no vídeo acima!