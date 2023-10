O primeiro deles é que a equipe se especializou em 'ressuscitar defuntos' no Brasileirão. Somente neste ano, o Tricolor recolocou Internacional, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro, além do Goiás, no caminho das vitórias. Com exceção do Galo, todos os outros asdversários estão abaixo do São Paulo na tabela do campeonato.