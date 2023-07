- Eu não comemorei no campo, mas comemoramos no vestiário. É resiliência. Esse processo do Santos não vem de hoje. Nós temos que nos preocupar com tudo, não apenas com as quatro linhas. As quatro linhas são um reflexo de tudo. Precisamos nos preocupar com o contexto todo. Falei para os atletas: dentro de campo darei os caminhos, mas tem muitos contextos que interferem, precisamos estar bem psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Tudo isso faz parte do processo. - disse o técnico.