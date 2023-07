O Alvinegro Praiano foi dominante na primeira etapa e saiu para o intervalo com 3 a 1 no placar. Porém, a equipe recuou demais no segundo tempo e viu o Esmeraldino igualar o resultado. Já nos acréscimos, o zagueiro Joaquim sofreu pênalti, convertido por Mendonza, que deu números finais ao duelo. Veja as notas dos jogadores santistas e do técnico Paulo Turra no gráfico abaixo.