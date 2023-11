- O que pensamos para hoje não casou. O Santos já foi muito feliz com o 4-3-3. Hoje tentamos liberar a equipe, mas não encaixou. Não temos a peça para voltar ao tradicional. O Kevyson correu até onde deu, estava com o tornozelo inchado. Tentamos voltar ao tradicional, com o Rodrigo as coisas melhoraram - declarou o comandante do Alvinegro Praiano.