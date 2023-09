Além de Dodô, uma das apostas do Santos é o zagueiro Jair, de 18 anos, cria da base alvinegra. O Menino da Vila, no entanto, vem de grave lesão ligamentar e retorna às atividades com o time profissional aos poucos. Segundo Diego Aguirre, ex-técnico do Peixe, o defensor precisará esperar para voltar a atuar.