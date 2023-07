O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Santos por conta da confusão que aconteceu no duelo diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Com perda do mando de campo por oito partidas, o Peixe vai atuar na Vila Belmiro mesmo assim, pois houve pouco tempo hábil para o time do litoral paulista se reorganizar.