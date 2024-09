Santos vence o América-MG (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 05:40 • Santos

O Santos venceu em casa o América-MG neste domingo (15) por um placar de 2 a 1. A última vitória do Peixe na Vila tinha acontecido cerca de dois meses atrás, no dia 22 de julho, contra o Coritiba. A equipe alvinegra se mantem na segunda posição e atingiu os 46 pontos, a apenas um do líder Novorizontino.

Depois de quase dois meses sem vencer em casa, o técnico, Fábio Carille, conseguem um respiro e se mantém no cargo por mais tempo, mesmo sendo vaiado pelos torcedores no final do primeiro tempo. O comandante passa por um momento delicado e precisa vencer os próximos jogos para se manter entre as primeiras posições. O acesso a Série A ainda não é garantido para o Peixe.

Santos volta a vencer em casa depois de quase dois meses (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O último confronto entre Santos e América-MG foi marcado pela lesão do goleiro, João Paulo, que rompeu o Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo e passou por cirurgia há quase quatro meses atrás. A falta de fair-play por parte do atacante americano gerou confusão na época. A vitória do Peixe neste domingo (15) trouxe um gostinho de "revanche", como comentou o goleiro na última sexta (13) durante o lançamento da camisa três do Santos, caso conseguissem a vitória.