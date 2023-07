No orçamento inicial de 2023, previsto no final do ano passado, o Santos estipulou uma arrecadação de R$ 76 milhões em receitas com vendas de jogadores. O presidente Andres Rueda chegou a afirmar que o Peixe faria maiores investimentos no futebol profissional nesta temporada, mas já contava com uma redução de 6,88% no investimento em relação ao orçamento revisado de 2022.