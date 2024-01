⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Com um início forte, o Santos aproveitou duas bobeadas da Ponte Preta no início da primeira etapa para abrir o placar com Giuliano e ampliar com Furch entre os 11 e 17 minutos. Na segunda etapa, o meia que inaugurou o marcador fez o 3º de cabeça, enquanto a Macaca descontou com Elvis convertendo uma cobrança de pênalti na reta final do duelo.