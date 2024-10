Santos e Mirassol se enfrentam pela Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 05:50 • Santos (SP)

O técnico Fábio Carille será obrigado a promover mudanças na escalação do Santos para o duelo com o Mirassol, na Vila Viva Belmiro, que pode garantir o retorno da equipe à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem João Schmidt, suspenso devido o acúmulo de cartões amarelos, o volante Sandry, formado nas categorias de base do clube, deve ganhar uma vaga entre os titulares. O movimento, inclusive, não é novidade.

Santos encara o Mirassol e busca a liderança na Série B(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Anteriormente, o jovem de 22 anos foi escolhido pela comissão técnica para substituir Schmidt na vitória por por 1 a 0 sobre o Ceará, em partida válida pela 14ª rodada da competição.

Com isso, a provável escalação do Santos para o jogo com o Mirassol tem: Gabriel Brazão, JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

No momento, o Santos ocupa a segunda posição na tabela do campeonato com 53 pontos e terá um jogo chave contra o Mirassol. Em caso de vitória o Peixe pode assumir a liderança da Série B, em caso de nova derrota a tendência é que Fabio Carille seja demitido do cargo de treinador.

Veja detalhes sobre a partida

O Santos encara o Mirassol, neste sábado (12), pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida está marcada para a Vila Viva Sorte, às 18h30, com transmissão do canal fechado SporTV e Premiere (pay-per-view).

