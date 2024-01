- O meia Giuliano sentiu dores na panturrilha esquerda durante a partida contra o Palmeiras e precisou ser substituído no segundo tempo do clássico. O atleta passou por exames nesta segunda-feira (29) e teve constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele já iniciou o tratamento na fisioterapia do Santos FC - revelou o clube em nota para a imprensa.