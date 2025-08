Santos divulga programação da semana antes de enfrentar o Cruzeiro

O Santos divulgou nesta terça-feira (5) a programação da semana que antecede o duelo contra o vice-líder Cruzeiro. A equipe alvinegra vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira (4), no Morumbis, diante de mais de 37 mil torcedores.

continua após a publicidade

O Peixe volta a jogar novamente no Morumbis no dia 17 de agosto, no duelo contra o Vasco.

O elenco recebeu folga nesta terça-feira (5) e retorna aos treinos na tarde de quarta-feira (6). Com o resultado positivo, o Peixe deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ocupa agora a 15ª colocação, com 18 pontos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rollheiser foi um dos destaques do Santos na vitória diante do Juventude, no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Atuação de Neymar em Santos x Juventude repercute na Europa: ‘Molho’

Programação da semana:

Quarta-feira (6)

Apresentação às 14h30 e treino às 15h30, no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (7)

Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (8)

Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé.

Sábado (9)

Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé.

Viagem para Belo Horizonte de tarde.

Domingo (10)

Cruzeiro x Santos - 18h30 - Mineirão.

➡️Há 6 meses, Neymar reestreava na Vila Belmiro: o que mudou no Santos?

Agenda do Campeonato Brasileiro:

10.08 - Cruzeiro x Santos - Mineirão - 18h30 - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

17.08 - Santos x Vasco - Morumbis - 16h - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

24.08 - Bahia x Santos - Arena Fonte Nova - 16h - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

31.08 - Santos x Fluminense - Vila Belmiro - 16h - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro