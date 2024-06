Santos rescinde o contrato de Cazares

Foto: Esporte News Mundo







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Buscando se reencontrar na temporada, o Santos anunciou, nesta sexta-feira (28), a saída do meia Juan Cazares do clube. O jogador, que já estava afastado, sequer treinou com o clube durante a semana.

Aos 32 anos, Cazares chegou de forma gratuita ao Peixe. Fora dos planos, a negociação para a saída foi simples e tudo foi acertado ainda na última terça-feira (25). Quando chegou, precisava se provar em campo, então assinou por um salário pequeno.

Cazares no Santos

Em 14 jogos com a camisa do Peixe, Cazares marcou um gol e não deu assistências. No futebol brasileiro, ainda jogou por América-MG, Fluminense, Corinthians e Atlético-MG. No Galo, teve a melhor passagem, com 35 gols e 25 assistências em 160 jogos disputados.

