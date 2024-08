Santos procura estádio para jogar na capital

Vila Belmiro poderá passar por reformas nos próximos anos (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 11:28 • Santos, SP

O Santos enfrenta o Avaí neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro (Santos), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, comentou na coletiva desta quarta-feira (14) que estava em busca de outro estádio para transferir a partida.

Neste ano, o Santos teve três jogos como mandante fora da Vila Belmiro. No Campeonato Paulista, venceu o São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, pela 10ª rodada, e o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela semifinal. Já na Série B, perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O sucesso de público nessas partidas fez com que o presidente tenha preferência ao escolher estádios em São Paulo. Mas a falta de opções e a não liberação junto aos rivais, breca as opções do Santos.

O estádio do Pacaembu era a primeira opção do presidente, porém o local segue em obras e tem previsão de reabertura apenas para o final desse ano, podendo sofrer alterações no prazo final.

– Nossa pretensão não foi alcançada. Então, continuaremos jogando na Vila Belmiro até termos estádio, que pode ser o Pacaembu, ou outro que nós estejamos planejando para transferir os jogos da Vila – afirma Marcelo Teixeira em coletiva.

Ainda durante a coletiva, Marcelo comenta sobre futuras obras na Vila Belmiro e que pretende usar o local somente para jogos, shows e eventos. Os treinos, serão realizados no CT Meninos da Vila, localizado no bairro Saboó, que também passará por um período de obras. O terreno onde estava instalado o antigo Instituto Médico Legal (IML) da cidade foi repassado ao Peixe e servirá para ampliar a estrutura já existente no local.