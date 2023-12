Além desses, o Santos também está próximo do lateral Abner Felipe, ex-jogador de Coritiba, Athletico-PR e Real Madrid, que está no Molenbeek, da Bélgica. Outro que está no futebol internacional e possui negociações avançadas em busca de um empréstimo para o Peixe é o atacante Pedrinho, ex-São Paulo e América-MG, que está no Lokomotiv Moscou, da Rússia. Vale ressaltar que o jogador foi demitido, em abril, do São Paulo após ser acusado de agressão pela ex-namorada