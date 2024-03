Santos pode perder titular para eventual final do Paulistão

Otero foi um dos destaques do Santos na fase de grupos do Paulistão (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 06:00 • Santos (SP)

Expulso na partida contra a Portuguesa, Otero pode desfalcar o Santos em uma eventual final do Campeonato Paulista. O venezuelano recebeu cartão vermelho direto, aos 27 minutos do segundo tempo, após pisar no meia Giovani Augusto.

Na súmula, Raphael Claus, árbitro da partida, relatou que o jogador do Peixe foi excluído do duelo por "colocar em risco a integridade física de seu adversário".

Otero foi denunciado pelo artigo 254, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de praticar uma jogada violenta com "qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade".

A punição prevista varia de um a seis jogos. Se a suspenção for superior a uma partida, o venezuelano não estará à disposição de Fábio Carille para a final, caso o Alvinegro Praiano elimine o Bragantino no confronto direto.

Contratado no início desta temporada, Otero se tornou titular do Peixe e, posteriormente, um dos destaques da equipe na fase de grupos do Paulistão. Ao todo, o meia participou de 12 jogos, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.

Otero marcou dois gols e distribuiu três assistência com a camisa do Santos nesse Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)