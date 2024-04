Santos lança novos uniformes para a temporada 2024; confira fotos e valores

Novo uniforme I do Santos para a temporada 2024 (Foto: Divulgação/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 15:18 • Santos (SP)

O Santos divulgou no domingo (14) os novos uniformes I e II da equipe para a disputa da temporada 2024. Lançados em parceira com a Umbro, as novas camisas têm como inspiração a Vila Belmiro, casa do clube.

Veja todos os lançamentos do Peixe e compre a sua camisa AQUI

A camisa I, na tradicional cor branca, conta com uma marca d'água na parte frontal com a silhueta do Estádio Urbano Caldeira. O fardamento também apresenta listras pretas nas laterais e detalhes da Vila nas mangas.

O uniforme II, que será utilizados nas partidas fora de casa, tem listras verticais nas cores brancas e pretas, além de detalhes em dourado. O modelo, que conta com a gola em V, terá o número e nome dos jogadores na cor dourada.

Novo uniforme II do Santos (Foto: Divulgação/Santos)

🤑 QUAIS OS PRECOS?

As novas camisas já estão à venda e custam entre R$ 279,99 (modelo juvenil) e R$ 399,99 (modelo jogador). Além dessas opções, o Santos também disponibiliza outras três versões: torcedor (R$ 349,99), feminino (R$ 299,99) e kit infantil (R$ 299,99).

Camisa Masculina Umbro Santos Of. 2 2024 Torcedor Camisa Masculina Umbro Santos Of. 2 2024 Torcedor As novas camisas já estão à venda e custam entre R$ 279,99 (modelo juvenil) e R$ 399,99 (modelo jogador) Compre aqui

✅ MAIS MODELOS:

▪️ Camisa Masculina Umbro Santos Of. 2 2024 Jogador

▪️ Camisa Feminina Umbro Santos Of. 2 2024 Torcedora

▪️ Camisa Juvenil Umbro Santos Of. 2 2024

QUANDO SERÁ A ESTREIA DO NOVO UNIFORME?

O Santos estreia a nova camisa no próximo sábado (20), contra o Paysandu, em partida que marca a estreia da equipe na Série B do Brasileirão.

Santos estreia a nova camisa I no duelo contra o Paysandu (Foto: Divulgação/Santos)