Santos inscreve João Basso para a Série B, mas zagueiro negocia saída

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 10:16 • São Paulo (SP)

O Santos registrou João Basso para a disputa da Série B de 2024, mas o zagueiro tem futuro incerto no Peixe. Isso porque ele recebeu propostas e ainda avalia os próximos passos do futuro.

Uma das equipes que demonstrou interesse no defensor foi o Athletico-PR. O estafe do atleta estuda as sondagens recebidas e não descarta uma saída.

João Basso criou identificação com o Santos rapidamente, desde quando foi contratado na temporada passada. Com a queda para a segunda divisão, ele aceitou redução salarial para permanecer na equipe, mas entrou para a lista de jogadores que não seriam aproveitados pela comissão técnica no início do ano.

Apesar da redução salarial, o zagueiro acabou emprestado ao Estoril, de Portugal. Na Europa, disputou 14 jogos e marcou um gol.

