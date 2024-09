Santos encara Operário para ficar mais perto da volta à Série A

Santos busca liderança da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Santos entra em campo contra o Operário-PR neste sábado (28), às 18h, na Vila Viva Sorte, buscando ficar ainda mais próximo de garantir a volta à Série A e, quem sabe, retomar a liderança da Série B do Brasileirão já nesta rodada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Atualmente, a equipe comandada por Fábio Carille é a segunda colocada na tabela, com 50 pontos, apenas um atrás do Novorizontino. Se o Santos vencer sua partida passará o final de semana na liderança provisoriamente, até que o time do interior paulista entre em campo na segunda (30) contra a Ponte Preta e defina como ficará a ponta da tabela.

O Peixe vem de uma sequência de sete jogos sem perder. Essa invencibilidade se formou nos jogos contra Guarani, Amazonas, Ponte Preta, Brusque, América-MG, Botafogo-SP e Novorizontino. Apesar dos números positivos, os jogadores do Alvinegro Praiano preferem manter os pés no chão, com foco sempre no próximo jogo.

- É um número importante, mas faltam 10 finais para nós. A gente sabe que falta muito ainda para conquistarmos nosso objetivo, então estamos pensando jogo após jogo. O que passou já ficou para trás e o foco são nos jogos que estão por vir. E o nosso principal jogo agora é contra o Operário. Depois disso pensamos nos próximos. É jogo após jogo e passo após passo - disse o goleiro Gabriel Brazão.

Outro ponto que pode ser positivo na luta do Peixe é que ele jogará cinco das últimas dez partidas em casa. Se o time conseguir vencer todos esses jogos na Vila, chegará aos 65 pontos, numeração que, segundo matemáticos, praticamente confirmaria o acesso para a primeira divisão.