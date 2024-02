O Santos anunciou nesta quinta-feira (1º) o empréstimo do meio-campista Lucas Lima para o Sport. O jogador de 33 anos foi cedido à equipe pernambucana até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

O jogador, que estava fora dos planos da comissão técnica de Fábio Carille, passou a treinar com o elenco sub-20 do Santos, e recusou quatro propostas nesta janela de transferências antes de acertar com o Leão.

Vale lembrar que, assim como o Alvinegro Praiano, o Sport também disputa a segunda divisão do Brasileirão. Com isso, Lucas Lima só poderá enfrentar sua ex-equipe caso o Rubro-Negro pague uma multa. No entanto, o valor da liberação não foi divulgado pelas partes.

O contrato não prevê uma cláusula de compra, e o Leão vai arcar com metade dos vencimentos do meia, que recebe R$ 350 mil por mês.

Lucas Lima estava fora dos planos do Peixe para a disputa da Série B do Brasileirão e passou a treinar com o elenco sub-20 do Peixe (Foto: Divulgação / Lucas Lima)